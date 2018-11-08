Порошенко: 500 млн макрофінансової допомоги ЄС будуть за "лічені тижні"

Президент Петро Порошенко анонсував отримання першого траншу із нового пакету макрофінансової допомоги ЄС за "лічені тижні".

Про це президент розповів журналістам у Гельсінкі, куди він прибув на засідання "Народної європейської партії", повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"З віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом ми проговорили те, що найближчим часом, за лічені тижні, буде виділено 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги", - зазначив Порошенко.

Президент додав, що, з боку ЄС також "буде надана допомога у співпраці з Міжнародним валютним фондом".

"Ми сьогодні відчуваємо велику увагу і допомогу Європи. Ми разом. Я думаю, це дуже позитивний сигнал, який сьогодні отримала Україна", - резюмував Порошенко.

Наприкінці червня Євросоюз остаточно затвердив 1 мільярд євро макрофінансової допомоги для України, яку буде спрямовано на покриття фінансових потреб України та підтримку економічної стабілізації і програми структурних реформ.

14 вересня Україна та ЄС підписали кредитну угоду та меморандум про надання 4-ї програми макрофінансової допомоги на 1 млрд євро.

Україна минулого року не отримала третій транш у сумі 600 млн євро із попередньої програму макрофіну.

Причиною цього стало небажання запроваджувати автоматичну перевірку електронних декларацій, переглянути е-декларування для активістів та створити реєстр кінцевих власників підприємств.