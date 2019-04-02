У Європарламенті незадоволені зростанням експорту української курятини до ЄС

Комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі розкритикував Україну за використання лазівки в Угоді про асоціацію, у зв'язку з чим значно зріс експорт української курятини до ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польське видання Interia Fakty.

Нагадаємо, українські виробники, а саме компанія "Миронівський хлібопродукт" мільярдера Юрія Косюка, знайшли спосіб обійти жорсткі обмеження на імпорт курячого філе в ЄС. Курятина з кісткою відправлялась на заводи ЄС без сплати будь-яких мит, а далі кістку відрізали і продавали як куряче філе.

Як наслідок, імпорт цих курячих елементів з України, як показують дані, представлені на засіданні комітету, збільшився з 3,7 тис. тонн в 2016 році до 50 тис. тонн в 2018 році.

Як стало відомо, Єврокомісія досягла домовленості з Україною про зміну угоди про зону вільної торгівлі, що має на меті обмежити неконтрольоване ввезення курятини в ЄС. Євросоюз збільшить безмитні квоти на курятину з України і закриє лазівку Косюка.

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Проте на засіданні комітету депутати Європарламенту продовжували висловлювати своє занепокоєння у зв’язку з цією проблемою.

"Ця практика йде в неправильному напрямку, цей підхід руйнує довіру, побудовану протягом багатьох років… Як представники громадян ЄС ми зобов'язані захищати наших фермерів і наших громадян від такої практики", - вважає польський євродепутат Ярослав Валенса.

У схожому тоні виступив глава комітету з сільського господарства Чеслав Секерський.

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"Ми розуміємо ситуацію з Україною, ми за Україну, за фермерів, за реальних фермерів. Але ми не можемо прийняти дії, які використовують прогалини і носять якийсь комбінаційний характер", - сказав політик.

У свою чергу німецький євродепутат Томас Вайтц розкритикував пропозицію Єврокомісії доповнити квоту ще на 50 тисяч тонн. "Європейська комісія пропонує узаконити ситуацію, яка є незаконною", - зазначав він.

Представник комісії, присутній на засіданні, зазначив, що збільшення квоти є раціональним рішенням. Він підкреслив, що експорт курячого м'яса з ЄС в Україну становить 180 тисяч тонн, а в зворотньому напрямку - 120 тисяч тонн.

Голова комітету з міжнародної торгівлі Бернд Ланге назвав ці аргументи незадовільними. Він повідомив, що рішення щодо подальших дій буде ухвалене на засіданні координаторів політичних груп.

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