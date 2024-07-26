Атака на Олімпіаду в Парижі, "мирний план" Помпео, перший транш від активів РФ: новини дня

Перший день Олімпійських ігор приніс Франції зухвалі диверсії. Але, не дивлячись на всі виклики, церемонія відкриття Олімпіади успішно стартувала. У Парижі кажуть, що якість води в річці Сена – в межах санітарних норм.

В США нібито знайшли ще $2 млрд на зброю Україні, а ЄС вперше виділив для підтримки України кошти з прибутку від заморожених росактивів.

Словаччина і Угорщина продовжують "істерити" через рішення України про заборону транзиту нафти "Лукойл", а в команді Трампа запронували ще один "мирний план".

Про все важливе і цікаве за п’ятницю, 26 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Атаки на Олімпіаду у Франції

У Парижі о 20:30 за київським часом почалася церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор 2024 року.

Вже на перший день Олімпіади у Франції фіксують диверсії.

Рано вранці у п’ятницю стало відомо, що через "акт вандалізму" усі рейси швидкісних потягів з паризького вокзалу Монпарнас не відправляються та не прибувають.

Оператор французької залізниці SNCF заявив, що вночі на мережі залізниці скоїли цілу низку умисних пошкоджень у різних місцях.

"Були скоєні умисні підпали, щоб пошкодити наше обладнання… Гілка південно-східного напрямку не постраждала, зловмисним діям запобігли", – заявили у компанії, додавши, що на місце вирушили фахівці, щоб визначити масштаби проблем.

Компанія Eurostar заявила, що скасує чверть усіх рейсів своєї мережі, та попросила пасажирів по можливості відкласти свої поїздки після пошкоджень на кількох швидкісних лініях французької залізниці, які скоїли у ніч перед відкриттям Олімпіади.

Як дізналося BFMTV від джерела, ціллю зловмисників стали сигналізаційні шафи та кабелі.

Але не всім зловмисникам вдалося реалізувати свої плани. На південно-східній гілці їх помітили та завадили їм реалізувати задум.

"Акти вандалізму" на французькій залізниці у ніч перед відкриттям Олімпіади можуть зірвати плани до 800 тисяч пасажирів.

В.о. прем’єр-міністра Франції Габріель Атталь у першому коментарі щодо інцидентів на кількох залізничних гілках навколо Парижа заявив, що йдеться про диверсію.

"Сьогодні рано вранці на інфраструктурі SNCF у підготовлений та скоординований спосіб були здійснені акти диверсії. Наслідки для залізничної мережі масштабні і серйозні", – заявив Атталь.

Прокуратура Парижа розпочала розслідування.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав неприйнятними диверсії на залізниці Франції у день церемонії відкриття Олімпійських ігор.

А ще сьогодні у Франції евакуювали аеропорт через повідомлення про мінування.

Також журналісти виявили, що затриманим за підозрою у підготовці провокацій під час Олімпійських ігор росіянином виявився 40-річний шеф-кухар Киріл Грязнов.

За даними журналістів The Insider, Der Spiegel і Le Monde, Грязнова, який виступав у кулінарних телешоу, завербували російські спецслужби для провокацій на Олімпіаді у Парижі.

Про свої плани він проговорився у п'яній розмові, чим привернув увагу спецслужб.

А у Болгарії повідомили про затримання трьох громадян за підозрою в оскверненні цього року Меморіалу Голокосту в Парижі.

Тим часом, Паризька міська влада повідомила, що якість води в річці Сена була в межах санітарних норм.

Після церемонії відкриття в п'ятницю на Сені відбудуться змагання з тріатлону (30 і 31 липня, 5 серпня) і плавальний марафон (8 і 9 серпня).

"Помилкові" $2 млрд і гроші від активів РФ

Пентагон знайшов додаткові $2 млрд для України через помилку у розрахунках.

Отже, як пише Reuters, в Україну може бути відправлено додатково озброєння на суму 2 мільярди доларів.

У Європейському союзі оголосили про передачу траншу у розмірі 1,5 млрд євро з прибутку від заморожених російських активів для підтримки України.

До речі, це перший такий транш.

В окремій заяві пресслужба Єврокомісії уточнила, що гроші будуть спрямовані через Європейський фонд миру та фонд підтримки військового потенціалу України, а також на відновлення країни.

Кошти Європейського фонду миру використовують як компенсації країнам ЄС за постачання військової допомоги Україні.

А ще ЄС передає Україні ще 68 великих генераторів.

З Британії в Україну прямують 50 авто, які лондонці здали на утилізацію через ековимоги. Наприкінці минулого року у Британії домовилися передавати такі транспортні засоби на потреби України.

"Ці автомобілі – чиїсь врятовані життя та суттєва допомога нашій країні у боротьбі з наслідками російської агресії. Разом ми можемо зробити більше", – зазначив посол України у Британії, генерал Валерій Залужний.

"Мирний план" Помпео

Колишній державний секретар США Майк Помпео виклав можливий "мирний план" Дональда Трампа в разі його перемоги в президентських виборах, який передбачає збільшення військової допомоги Україні та її членство в ЄС і НАТО.

Про те, що саме прогнозує Помпео про Трампа і який розвиток на його думку матиме війна Росії проти України дивіться у нашому новому відеоблозі.

Тим часом, як пише The Hill, низка республіканців у Палаті представників США непублічно критикує обрання Джей Ді Венса кандидатом у віцепрезиденти.

"Він був найгіршим вибором з усіх можливих варіантів. Це було настільки погано, що я навіть не думав, що це можливо. Антиукраїнський, більше популіст. Він нічого не додає кампанії Трампа. Він заряджає енергією тих самих людей, які люблять Трампа", – сказав один із них.

Занепокоєння через Венса серед республіканців посилилося після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру з виборів і підтримав висунення Камали Гарріс кандидаткою в президенти від Демократичної партії.

Водночас представники трампістського крила Республіканської партії, навпаки, відкидають критику в бік Джей Ді Венса і стверджують, що він здатен принести Трампу перемогу на виборах у листопаді. Підтримують Венса і деякі конгресмени-республіканці, які не є безпосередніми прихильниками Трампа, зазначає The Hill.

А віцепрезидентка США та ймовірна кандидатка у президенти від демократів Камала Гарріс на зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу жорстко закликала його до кроків, які зменшать страждання цивільного населення у секторі Гази.

Тональність її заяв відзначили як дуже гостру і як сигнал про те, що у разі перемоги Гарріс на виборах вона може бути жорсткішою у відносинах з Ізраїлем, аніж Джо Байден.

"Безвихідна ситуація" для Угорщини?

В угорському уряді кажуть, що, зупинивши транзит нафти російської компанії "Лукойл", Україна ставить Угорщину у "безвихідну ситуацію".

Глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш стверджує, що Україна шантажує Угорщину та Словаччину, блокуючи постачання нафти.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів телефонну розмову з українським візаві Денисом Шмигалем, під час якої запропонував "технічне рішення" для відновлення транзиту нафти російського "Лукойлу" через Україну.

Україна наполягає, що нафтопроводом тече така ж кількість нафти, як і раніше, завдяки іншим російським компаніям. Угорщина та Словаччина ж говорять, що рішення Києва ставить під загрозу їхню енергетичну безпеку.

Словацький експерт Карел Хірман – міністр економіки у попередньому, проукраїнському уряді та у минулому радник українського прем’єра – називає позицію Братислави і Будапешта "істерикою" і пояснює, чому реальної загрози немає. Водночас він наголошує, що рішення України також суперечить логіці і підриває довіру до Києва навіть з боку друзів.

Пропонуємо вам подивитися відеозапис розмови, а текстова версія пояснень експерта, викладених від першої особи, в матеріалі Без "Дружби" з сусідами: чому рішення України про Lukoil є проблемою, але не стане катастрофою.

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