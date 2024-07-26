У Франції протягом вихідних очікують на перебої у русі потягів після диверсій

Попри прогрес у ремонті швидкісної мережі, яка зазнала диверсій, французькі залізничники попередили пасажирів, що їм варто бути готовими до подальших затримок від півтори до двох годин.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

За словами залізничників, працівники продовжують працювати на повну потужність, щоб усунути пошкодження, втім, протягом вихідних слід очікувати подальших перебоїв у русі поїздів.

На швидкісній лінії на півночі країни, якою також курсують поїзди з Кельна, Лондона та Брюсселя, все ще спостерігаються поодинокі скасування руху поїздів та їхні затримки.

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На східному маршруті з Парижа до Страсбурга все ще спостерігаються затримки приблизно на одну годину, а рух деяких поїздів скасували.

Втім, повідомляє державна залізниця SNCF, на східній лінії рух поїздів між Парижем та містами Нансі й Мец за розкладом вже відновили після ремонтних робіт.

Водночас кожен третій потяг швидкісної лінії з Парижа на південний захід тепер також може курсувати.

Нагадаємо, вранці 26 липня – у перший день Олімпіади, яку приймає Франція, – сотні пасажирів у Парижі з’ясували, що їхні експреси не можуть відправитися.

Згодом оператор залізниці SNCF заявив, що вночі на мережі залізниці скоїли низку умисних пошкоджень у різних місцях – загалом на трьох гілках, а на четвертій зловмисникам встигли завадити.

Неофіційно журналісти дізналися, що зловмисники порізали кабелі та підпалили сигнальні шафи.

Спершу кілька профільних посадовців, а далі і в.о. прем’єр-міністра Габріель Атталь заявили, що факти вказують на цілеспрямовану диверсію. Внаслідок цих пошкоджень можуть зірватися плани близько 800 тисяч пасажирів.

Прокуратура Парижа розпочала розслідування пошкоджень на кількох швидкісних лініях французької залізниці, які скоїли у ніч перед відкриттям Олімпійських ігор.