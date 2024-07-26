Спецслужба ФРН: Росія аналізує сторінки німецьких посадовців у соцмережах

Управління з питань захисту Конституції Німеччини (BfV), яке виконує роль контррозвідки країни, попередило, що спецслужби Росії стежать за сторінками німецьких посадовців у соцмережах, аби виявити потенційні цілі для впливу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

У своїй доповіді "Рекомендації щодо забезпечення безпеки економіки" BfV застерігає, що російські спецслужби за допомогою соцмереж намагаються "виявити людей, які можуть бути сприйнятливими до російських спроб вплинути на них".

Також відомство дійшло висновку, що диверсійна діяльність Росії в Європі посилилася, а її інтенсивність залежить від перебігу війни в Україні та відносин Москви з країнами Заходу.

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Серед таких дій BfV вказує на кібератаки, а також підпали та акти вандалізму й пропагандистської діяльності, які російські агенти здійснюють на території Німеччини та інших європейських країн.

Подібні операції виконують "переважно молоді, російськомовні, ідеологічно проросійськи налаштовані та ненавчені" агенти "нижчого рівня", яких також вербують через соцмережі та месенджери, йдеться в доповіді.

Ще навесні європейські спецслужби попереджали уряди своїх країн про те, що Росія планує диверсії по всьому континенту. Про подібні занепокоєння публічно говорили і в Північноатлантичному Альянсі.