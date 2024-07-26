ЗМІ: В Італії відбудеться черговий раунд переговорів про припинення вогню в Газі

Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс у неділю, 28 липня, прибуде до Рима для участі в переговорах стосовно припинення вогню в секторі Гази та звільненні ізраїльських заручників, захоплених терористами ХАМАС.

Про це з посиланням на американські та ізраїльські джерела пише портал Axios, повідомляє "Європейська правда".

У Римі Бернс, як очікується, зустрінеться з високопосадовцями Ізраїлю, Катару та Єгипту, щоб домовитися про звільнення заручників і припинення вогню в Газі. Це відбувається в той момент, коли відповідні переговори перебувають на вирішальному етапі, пише Axios.

Сім’ї американських заручників ХАМАС заявили, що більш оптимістично налаштовані на досягнення угоди після того, як президент Джо Байден зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху під час його візиту до США.

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За даними Axios, очікується, що зустріч у Римі не стосуватиметься розбіжностей стосовно можливої угоди про перемир’я, а зосередиться насамперед на стратегії подальших дій.

Представники Ізраїлю на переговорах не сподіваються, що зустріч у Римі призведе до прориву, і сумніваються, що тиск Байдена переконав Нетаньяху пом'якшити деякі з його вимог, через які зірвались попередні переговори – зокрема збереження ізраїльського контролю над кордоном між Газою і Єгиптом.

Наприкінці травня Байден оголосив про план для перемир’я в секторі Гази з трьох етапів, який Ізраїль запропонував ХАМАС і який передбачає звільнення всіх заручників і остаточне припинення бойових дій.

Його підтримала низка західних союзників, проте відносини між Байденом і Нетаньяху залишаються напруженими. Нещодавно ізраїльський прем’єр спровокував кризу, опублікувавши відео, в якому він різко розкритикував уряд США за затримку поставок зброї.