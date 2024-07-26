Орбан обіцяє восени обговорити повноцінний вступ Румунії в "Шенген"

Прем’єр-міністри Румунії та Угорщини Марчел Чолаку та Віктор Орбан під час зустрічі в п’ятницю, 26 липня, обговорили повноправний вступ румунської сторони в Шенгенську зону.

Це випливає із заяв обох лідерів у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Глава румунського уряду розповів про "продуктивну розмову" з Орбаном з "питань, які становлять спільний інтерес".

"Я попросив Угорщину, яка головує в Раді ЄС, сприяти просуванню стратегічного порядку денного ЄС і повному приєднанню Румунії до Шенгену", – додав Чолаку.

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Своєю чергою прем’єр Угорщини пообіцяв включити питання про повну інтеграцію Румунії до Шенгенського простору до порядку денного Ради ЄС.

"Я пообіцяв, що угорське головування в Раді ЄС восени включить до порядку денного питання про повний вступ Румунії до Шенгену", – написав Орбан у X (Twitter).

Болгарія і Румунія стали членами Європейського Союзу у 2007 році, а у 2011-му заявили про своє бажання вступити до Шенгенської зони.

Але у грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони. Проти проголосували Австрія і Нідерланди, посилаючись на те, що ці країни недостатньо роблять для стримування нелегальної міграції.

Зрештою наприкінці минулого року з’явився консенсус щодо "часткового" вступу обох країн до "Шенгену", який передбачає зняття перевірок в аеропортах і морських портах. Рішення набуло чинності 30 березня 2024 року.