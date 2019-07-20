Во Франции после финала Кубка африканских наций задержали 200 человек

Действующий министр обороны США Марк Эспер санкционировал размещение американских военнослужащих и средств в Саудовской Аравии.

Об этом заявил в пятницу Пентагон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В оборонном ведомстве отметили, что этот шаг обеспечит "дополнительное сдерживание" перед "возникающими вероятными угрозами".

Ранее Эр-Рияд заявил, что одобрил принятие американских сил для повышения региональной безопасности и стабильности. Прежде всего речь идет об эскалации напряженности в отношениях с Ираном.

Как сообщил американский телеканал CNN, администрация президента США Дональда Трампа готовится отправить в Саудовскую Аравию до 500 военнослужащих. Этот контингент будет размещен на базе ВВС имени принца Султана, которая находится в пустыне к востоку от Эр-Рияда.

Небольшое число военных и обслуживающий персонал уже прибыли на базу и готовят ее к размещению ракетных комплексов Patriot, а также занимаются улучшением взлетной полосы.

Иран накануне захватил в Ормузском проливе британский нефтяной танкер.

Трамп заявил, что будет разговаривать с Британией о захвате, который привел к повышению цен на нефть выше 62 долларов за баррель.

Трамп в четверг сообщил, что военный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник, который приблизился к нему и "проигнорировал многочисленные призывы к отступлению", хотя в Тегеране это отрицали.

В мае Вашингтон объявил о направлении авианосца и оперативной группы бомбардировщиков в Персидский залив, чтобы противостоять тому, что американские чиновники назвали "явными признаками" угроз от Ирана для США и союзников в регионе. США также объявили о развертывании на Ближнем Востоке дополнительной системы противоракетной обороны Patriot и корабля USS Arlington.

Противостояние получило военное измерение в последние недели. Вашингтон обвиняет Иран в нападении на японский и норвежский нефтяные танкеры в Персидском заливе, а Иран сбил американский беспилотник.

После этого Гибралтар задержал иранский супертанкер по запросу Соединенных Штатов к Великобритании.

За последние два месяца Вашингтон резко ужесточил санкции против Тегерана с целью вообще остановить его экспорт нефти.

Власти США также хотят создать международную военную коалицию для защиты коммерческого судоходства у берегов Ирана и Йемена.

Президент Ирана Рухани угрожал перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около трети всей транспортируемой морем нефти.