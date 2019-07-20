Іран захопив британський танкер

Іран затримав у Ормузькій протоці нафтовий танкер під британським прапором і доставив його до порту Бандар-Аббас.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters з посиланням на іранські медіа.

Танкер Stena Impero затримали після зіткнення з іранським рибальським судном, чий сигнал лиха він проігнорував, заявив іранський чиновник. Він зазначив, що всі 23 члени екіпажу залишаться на кораблі, поки слідство не закінчиться.

Серед 23 членів екіпажу - 18 громадян Індії та п'ятеро - інших національностей, сказав він.

Оператор танкера Stena Bulk заявив у п'ятницю, що корабель "повністю відповідав усім навігаційним та міжнародним нормам", але більше не перебуває під контролем екіпажу і з ним не можна зв'язатися.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант заявив, що буде реагувати на захоплення "обдумано, але твердо" і що терміново шукає інформацію про судно, яке прямувало до порту в Саудівській Аравії.

Хант попередив про "серйозні наслідки", якщо ситуація з Stena Impero не буде врегульована швидко. Лондон, однак, "не розглядає військові варіанти. Ми бачимо дипломатичний шлях врегулювання ситуації", - сказав він журналістам.

Президент США Дональд Трамп заявив, що розмовлятиме з Британією про захоплення, що призвело до підвищення цін на нафту вище 62 доларів за барель.

Трамп у четвер повідомив, що військовий корабель USS Boxer збив іранський безпілотник, який наблизився до нього і "проігнорував численні заклики до відступу", хоча в Тегерані це заперечили.

У травні Вашингтон оголосив про направлення авіаносця й оперативної групи бомбардувальників у Перську затоку, щоб протистояти тому, що американські чиновники назвали "явними ознаками" загроз від Ірану для США і союзників у регіоні. США також оголосили про розгортання на Близькому Сході додаткової системи протиракетної оборони Patriot та корабля USS Arlington.

Протистояння набуло військового виміру в останні тижні: Вашингтон звинувачує Іран у нападі на японський та норвезький нафтові танкери в Перській затоці, а Іран збив американський дрон. Після цього Гібралтар затримав іранський супертанкер на запит Сполучених Штатів до Великої Британії.

За останні два місяці Вашингтон різко посилив санкції проти Тегерану з метою взагалі зупинити його експорт нафти. Влада США також хоче створити міжнародну військову коаліцію для захисту комерційного судноплавства поблизу берегів Ірану і Ємену.

Президент Ірану Хасан Рухані погрожував перекрити Ормузьку протоку, якою проходить близько третини всієї транспортованої морем нафти.

Через Ормузьку протоку проходять усі кораблі Перської затоки. Вона є єдиним шляхом до відкритого моря для таких країн-нафтовидобувачів як Ірак, Кувейт, Бахрейн та Катар.