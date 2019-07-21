ЄС готовий запропонувати новому прем'єру Британії продовження Brexit після 31 жовтня - ЗМІ

Європейський союз готовий запропонувати наступному прем'єр-міністру Великої Британії продовження Brexit після 31 жовтня, щоб забезпечити ще одну спробу досягти угоди.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише британське видання The Guardian з посиланням на джерела в Брюсселі.

Новий прем'єр Британії стане відомий 23 липня, ймовірно, ним буде Борис Джонсон. Він неодноразово обіцяв вивести країну з ЄС 31 жовтня з угодою або без неї.

Однак, далеко не всі члени Консервативної партії підтримують "жорсткий" Brexit, а парламент вже підстрахувався на випадок, якщо Джонсон вирішить діяти без згоди депутатів.

Новий президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже заявляла, що не проти продовження Brexit, але в Брюсселі раніше неодноразово повторювали, що переглядати умови угоди про вихід не мають наміру.

За планом, Британія повинна вийти з ЄС 31 жовтня. Якщо до цього часу парламент не затвердить угоду між урядом Британії та Євросоюзом, то країна повинна залишити ЄС без угоди. Це може мати для країни важкі економічні наслідки.