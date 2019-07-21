ЕС готов предложить новому премьеру Британии продление Brexit после 31 октября - СМИ

Европейский союз готов предложить следующему премьер-министру Великобритании продление Brexit после 31 октября, чтобы обеспечить еще одну попытку достичь соглашения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на источники в Брюсселе.

Новый премьер Великобритании станет известен 23 июля, вероятно, им будет Борис Джонсон. Он неоднократно обещал вывести страну из ЕС 31 октября с соглашением или без него.

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Однако, далеко не все члены Консервативной партии поддерживают "жесткий" Brexit, а парламент уже подстраховался на случай, если Джонсон решит действовать без согласия депутатов.

Новый президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявляла, что не против продолжения Brexit, но в Брюсселе ранее неоднократно повторяли, что пересматривать условия соглашения о выходе не намерены.

По плану, Британия должна выйти из ЕС 31 октября. Если к этому времени парламент не утвердит соглашение между правительством Великобритании и Евросоюзом, то страна должна покинуть ЕС без соглашения. Это может иметь для страны тяжелые экономические последствия.