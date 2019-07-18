Жорсткий Brexit коштуватиме Британії додаткових 30 млрд фунтів запозичень

Обсяг державних запозичень Великої Британії може подвоїтися у наступному році, якщо країна вийде з ЄС без домовленої з Брюсселем угоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Бюро з питань бюджетної відповідальності (OBR) заявило, що запозичення складуть майже 60 млрд фунтів стерлінгів, якщо Британія вийде без угоди. Якщо ж країна вийде з ЄС з угодою, то сума складе 29,3 млрд фунтів стерлінгів.

Цей сценарій заснований на припущеннях про те, що Brexit без угоди викличе рецесію у Великій Британії.

Велика Британія планує покинути Європейський Союз 31 жовтня. Імовірність жорсткого Brexit велика, оскільки обидва претенденти на крісло прем’єра заявили, що вони будуть готові покинути ЄС без угоди.

Роблячи свій прогноз, OBR використовувало аналіз МВФ, який показує, що економіка Британії скоротиться на 2% в 2020 році у разі виходу без угоди.

Це станеться, оскільки на товари, якими країна торгує з ЄС, будуть накладені тарифи в розмірі 4%