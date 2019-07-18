Парламент Британії створив бар'єр для Джонсона і "жорсткого" Brexit

Палата громад британського парламенту в четвер ухвалила поправку, яка повинна ускладнити наступному прем'єр-міністру можливість припинити його діяльність і в обхід парламенту вивести країну з ЄС без угоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Читайте також Команда Джонсона планує призупинити роботу парламенту заради Brexit - ЗМІ

Кандидат на пост прем'єр-міністра Великої Британії Борис Джонсон, який найвірогідніше наступного тижня очолить уряд, хоче призупинити роботу парламенту в жовтні. Так, вважає Джонсон, парламент не зможе завадити йому вивести країну з ЄС без угоди.

У четвер депутати підтримала поправку Бенна-Берта, яка повинна зашкодити Джонсону реалізувати свій план. Поправка передбачає, що навіть якщо роботу парламенту буде припинено, він повинен знову зібратися принаймні на п'ять днів, щоб розглянути питання стосовно роботи північноірландського парламенту.

Читайте також Кандидатка у президенти Єврокомісії готова підтримати нове відтермінування Brexit

Схвалення цієї поправки не дає гарантій, що країна уникне "жорсткого" виходу з ЄС. Але противники Brexit без угоди можуть використати додатковий час, щоб провести через парламент закони, які не допустять "жорсткого" сценарію. Наразі немає розуміння, які альтернативи запропонує парламент.

За планом, Британія повинна вийти з ЄС 31 жовтня. Якщо до цього часу парламент не затвердить угоду між урядом Британії та Євросоюзом, то країна повинна залишити ЄС без угоди. Це може мати для країни важкі економічні наслідки.