Помпео опроверг заявление Ирана о задержании 17 шпионов США

Госсекретарь США Майк Помпео опроверг заявления Ирана о том, что он задержал 17 шпионов, работавших в Центральном разведывательном управлении США.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Reuters.

Иран объявил в государственных медиа, что предполагаемые шпионы были арестованы в течение 12 месяцев до марта 2019 года.

"Иранский режим имеет долгую историю лжи. Я бы воспринимал со значительной долей сомнения любое иранское утверждение о действиях, которые они предприняли", - сказал Помпео в интервью Fox News Channel.

Он отказался от комментариев о любых конкретных случаях, но добавил: "Мы работаем над длинным списком американцев, чтобы вернуть их домой из Исламской Республики Иран".

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Иран заявил в понедельник, что задержал 17 "шпионов ЦРУ", и некоторые из них приговорены к казни.

Эта новость появилась на фоне эскалации кризиса Ирана с Западом и обострения напряженности в Персидском заливе, где Иран захватил в пятницу нефтяной танкер под флагом Великобритании.