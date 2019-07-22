Уряд Британії оголосить кроки у відповідь на захоплення танкера Іраном

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей в понеділок проведе засідання урядового комітету з надзвичайних ситуацій Cobra в зв'язку із захопленням Іраном нафтового танкера в Перській затоці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Очікується, що прем'єр-міністр отримає від міністрів і офіційних осіб останні відомості про ситуацію і обговорить питання забезпечення безпеки судноплавства в регіоні.

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Міністр закордонних справ Джеремі Хант в понеділок також надасть оновлену інформацію депутатам у Палаті громад. Очікується, що він оголосить, які подальші заходи вживатиме уряд.

"Ми розглянемо низку серйозних варіантів. Ми будемо говорити з нашими колегами, нашими міжнародними союзниками, щоб побачити, що насправді можна зробити. Наш перший і найважливіший обов'язок - переконатися, що ми знайшли рішення проблеми, пов'язаної з поточним кораблем, переконатися, що іншим судам під британським прапором безпечно працювати в цих водах, а потім подивитися на ширшу картину", - сказав молодший міністр оборони Тобіас Еллвуд.

Нагадаємо, 20 липня Іран затримав у Ормузькій протоці нафтовий танкер під британським прапором і доставив його до порту Бандар-Аббас.

Також Іран затримав інший британський танкер Mesdar, але судну дозволили продовжити курс після того, як на борт піднявся озброєний персонал і надав попередження щодо безпеки та екологічних проблем.

Як відомо, напруження в Ормузькій протоці зросло після того, як Гібралтар затримав іранський супертанкер на запит Сполучених Штатів до Великої Британії.

Президент Ірану Хасан Рухані після цього погрожував перекрити Ормузьку протоку, якою проходить близько третини всієї транспортованої морем нафти.

Через Ормузьку протоку проходять усі кораблі Перської затоки. Вона є єдиним шляхом до відкритого моря для таких країн-нафтовидобувачів як Ірак, Кувейт, Бахрейн та Катар.