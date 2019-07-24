Участь Німеччини у морській місії у Перській затоці поки не обговорюють - уряд

Німеччина розмовляє з Британією та Францією про ідею морської місії Євросоюзу із гарантування безпеки судноплавства через Ормузьку протоку, але поки рано обговорювати, як саме Берлін може долучитися.

Про це повідомив прессекретар МЗС Німеччини, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми інтенсивно беремо участь у цих переговорах. Але концептуальні обговорення тільки починаються. Сьогодні дуже рано говорити про форму можливої ​​підтримки з боку Німеччини або участь у ній", - заявив прессекретар на пресконференції уряду в середу.

"Запити на німецькі військові внески досі не були предметом цих переговорів", - додав він. "Але очевидно, що ЄС3 об'єднують зусилля", - сказав він, маючи на увазі Німеччину, Францію і Британію.

Італія і Данія підтримують пропозицію британців про створення морської місії. Франція наполягає, що йдеться про запровадження "спостережної" місії.

Нідерланди також оцінюють британську пропозицію, в той час як іспанський чиновник сказав, що Мадрид провів переговори з Лондоном і вивчає цю ідею.

Нагадаємо, 20 липня Іран затримав у Ормузькій протоці нафтовий танкер під британським прапором і доставив його до порту Бандар-Аббас.

Також Іран затримав інший британський танкер Mesdar, але судну дозволили продовжити курс після того, як на борт піднявся озброєний персонал і надав попередження щодо безпеки та екологічних проблем.

Як відомо, напруження в Ормузькій протоці зросло після того, як Гібралтар затримав іранський супертанкер на запит Сполучених Штатів до Великої Британії.

Президент Ірану Хасан Рухані раніше погрожував перекрити Ормузьку протоку, якою проходить близько третини всієї транспортованої морем нафти.