Франція, Італія і Данія підтримали військово-морську місію в Перській затоці

Франція, Італія і Данія підтримують пропозицію британців про створення військово-морської місії під керівництвом Європи для забезпечення безпеки перевезень через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За даними видання, Британія представила цю ідею перед послами ЄС на зустрічі в Брюсселі, заявивши, що місія безпосередньо не зачіпати Європейський Союз, НАТО або Сполучені Штати.

Це була перша офіційна зустріч в Європі після того, як міністр закордонних справ Британії Джеремі Хант виклав в понеділок плани парламенту щодо захисту протоки, через яку проходить п'ята частина світової нафти.

"Запит Британії, а не Вашингтона, полегшує європейцям згуртування навколо цього. Свобода судноплавства дуже важлива, вона відокремлена від кампанії США щодо максимального тиску на Іран", - сказав високопоставлений дипломат ЄС.

Представники британських міністерств закордонних справ і оборони також обговорили можливу місію, яка, ймовірно, буде включати не тільки кораблі, а й літаки, безпосередньо зі своїми італійськими, іспанськими, французькими та німецькими колегами.

Високопоставлений німецький дипломат в Берліні сказав, що міністр закордонних справ Гайко Маас тісно спілкується зі своїми британськими та французькими колегами, щоб "зробити внесок в безпеку" Перської затоки, в тому числі в галузі безпеки на морі.

Нідерланди також оцінюють британську пропозицію, в той час як іспанський чиновник сказав, що Мадрид провів переговори з Лондоном і вивчає цю ідею.

Нагадаємо, 20 липня Іран затримав у Ормузькій протоці нафтовий танкер під британським прапором і доставив його до порту Бандар-Аббас.

Також Іран затримав інший британський танкер Mesdar, але судну дозволили продовжити курс після того, як на борт піднявся озброєний персонал і надав попередження щодо безпеки та екологічних проблем.

Як відомо, напруження в Ормузькій протоці зросло після того, як Гібралтар затримав іранський супертанкер на запит Сполучених Штатів до Великої Британії.

Президент Ірану Хасан Рухані раніше погрожував перекрити Ормузьку протоку, якою проходить близько третини всієї транспортованої морем нафти.