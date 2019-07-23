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Франція, Німеччина, Британія працюють над "спостережною" місією в Перській затоці

Вівторок, 23 липня 2019, 18:55

Франція співпрацює з європейськими столицями з метою поліпшення морської безпеки в Перській затоці, але не підтримала заклик Лондона до запровадження військово-морської місії для гарантування безпеки судноплавства в регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив парламентарям у вівторок про необхідність деескалації у регіоні. 20 липня Іран затримав у Ормузькій протоці нафтовий танкер під британським прапором і доставив його до порту Бандар-Аббас.

"Саме тому ми створюємо європейську ініціативу з Англією та Німеччиною, щоб забезпечити виконання місії з моніторингу та спостереження за морською безпекою в Перській затоці", - сказав Ле Дріан.

9 липня влада США заявила, що хоче створити міжнародну військову коаліцію для захисту комерційного судноплавства поблизу берегів Ірану і Ємену.

"Це протилежна американській ініціатива, яка полягає в максимальному тиску, щоб змусити Іран відмовитися від певної кількості цілей", - сказав Ле Дріан.

"У цьому сенсі ми повинні навіть йти далі і думати про спільний підхід убезпечення в Перській затоці, дипломатично кажучи. Таким чином, ми дійсно будемо в логіці деескалації", - додав він, не надавши уточнень.

Велика Британія запропонувала створити військово-морську місію під керівництвом Європи для забезпечення безпечного проходу суден через Ормузьку протоку на тлі кризи з Іраном.

Як відомо, напруження в Ормузькій протоці зросло після того, як Гібралтар затримав іранський супертанкер на запит Сполучених Штатів до Великої Британії.

Президент Ірану Хасан Рухані раніше погрожував перекрити Ормузьку протоку, якою проходить близько третини всієї транспортованої морем нафти. 

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Іран Близький Схід Франція Велика Британія
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