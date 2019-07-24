Участие Германии в морской миссии в Персидском заливе пока не обсуждают – правительство

Германия разговаривает с Британией и Францией об идее морской миссии Евросоюза по обеспечению безопасности судоходства через Ормузский пролив, но пока рано обсуждать, как Берлин может присоединиться.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Германии, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы интенсивно участвуем в этих переговорах. Но концептуальные обсуждения только начинаются. Сегодня слишком рано говорить о форме возможной поддержки со стороны Германии или участии в ней", - заявил пресс-секретарь на пресс-конференции правительства в среду.

"Запросы на немецкие военные взносы до сих пор не были предметом этих переговоров", - добавил он. "Но очевидно, что ЕС3 объединяют усилия", - сказал он, имея в виду Германию, Францию ​​и Великобританию.

Италия и Дания поддерживают предложение британцев о создании морской миссии. Франция настаивает, что речь идет о введении "наблюдательной" миссии.

Нидерланды также оценивают британское предложение, в то время как испанский чиновник сказал, что Мадрид провел переговоры с Лондоном и изучает эту идею.

Напомним, 20 июля Иран задержал в Ормузском проливе нефтяной танкер под британским флагом и доставил его в порт Бандар-Аббас.

Иран также задержал другой британский танкер Mesdar, но судну разрешили продолжить курс после того, как на борт поднялся вооруженный персонал и предоставил предупреждения безопасности и экологических проблем.

Как известно, напряжение в Ормузском проливе возросло после того, как Гибралтар задержал иранский супертанкер по запросу Соединенных Штатов к Великобритании.

Президент Ирана Хасан Рухани ранее угрожал перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около трети всей транспортируемой морем нефти.