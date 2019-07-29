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Скандальний російський дипломат покидає Прагу - ЗМІ

Понеділок, 29 липня 2019, 19:58

Співробітник російського посольства у Празі Александр Терентьєв, відкликання якого від Москви вимагало МЗС Чехії, покидає країну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deník N.

На початку березня чеське медіа повідомило, що російське посольство в Празі отримує прибуток від здачі в оренду майже двох сотень квартир в чотирьох будинках у районі Прагa 6, призначених для російських дипломатів.

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"Їхній адміністратор Александр Терентьєв нині покидає Чехію", - пише видання у відповідному матеріалі, який вийде 30 липня.

Квартири в чотирьох будинках належать чеській державі і надані російському посольству для її дипломатів на невизначений період часу ще до падіння комунізму 1989 року, підтвердили в МЗС Чехії.

Мешканці квартир здебільшого є російськими громадянами і орендують тамтешнє житло десятки років.

 

При цьому орендарі не мають відповідних договорів і вносять плату готівкою, що є порушенням закону. Вони не можуть довести, як довго вони мешкають за цією адресою і скільки платять за оренду, йдеться у матеріалі.

МЗС Чехії висловило в зв'язку з цим протест і зажадало від російського посольства якомога швидше відкликати свого співробітника Александра Терентьєва, який брав плату від наймачів житла і звинувачується в застосуванні до них фізичного насильства.

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Чехія
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