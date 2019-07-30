Скандальный российский дипломат подтвердил, что покинет Чехию

Сотрудник российского посольства в Праге Александр Терентьев, отзыва которого от Москвы требует МИД Чехии, подтвердил, что покинет страну в августе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deník N.

На вопрос, покидает ли он страну, Терентьев сказал "да", но не стал объяснять причины и обстоятельства своего отъезда.

Терентьев поедет из Чехии в результате переговоров между министром иностранных дел Томашем Петршичеком и российским посольством. Петршичек сообщил, что "вопрос еще регулируется дипломатическим путем", но он верит в "скорейшую и положительную развязку" ситуации.

В начале марта чешское медиа сообщил, что российское посольство в Праге получает доход от сдачи в аренду почти двух сотен квартир в четырех домах в районе Прагa 6, предназначенных для российских дипломатов.

Квартиры в четырех домах принадлежат чешской государству и предоставлены российскому посольству для ее дипломатов на неопределенный период еще до падения коммунизма в 1989 году, подтвердили в МИД Чехии.

Жители квартир основном являются российскими гражданами и арендуют тамошнее жилье десятки лет. Посольство РФ вопреки межправительственным договорам также сдавало квартиры туристам.

При этом арендаторы не имеют соответствующих договоров и вносят плату наличными, что является нарушением закона. Они не могут доказать, как долго они живут по этому адресу и сколько платят за аренду.

МИД Чехии выразил в связи с этим протест и потребовало от российского посольства как можно скорее отозвать своего сотрудника Александра Терентьева, который брал плату от нанимателей жилья и обвиняется в применении к ним физического насилия.