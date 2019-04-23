Мешканцям одного з "російських будинків" Праги наказали виселитися

Десяткам мешканців одного будинків в Празі, які перебувають в розпорядженні посольства Росії, загрожує виселення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deník N.

Мешканці, більшість з яких є російськими громадянами і орендують житло в будинку десятки років, отримали повідомлення, що повинні покинути приміщення до 20 травня. Приводом для виселення стала планована реконструкція будівлі. Мешканці звернулися за допомогою до президента Чехії Мілоша Земана.

На початку минулого місяця чеські медіа повідомили, що російське посольство в Празі отримує прибуток від здачі в оренду майже двох сотень квартир в чотирьох будинках у районі Прагa 6, призначених для російських дипломатів.

Квартири в чотирьох будинках належать чеській державі і надані російському посольству для її дипломатів на невизначений період часу ще до падіння комунізму 1989 року, підтвердили в МЗС Чехії.

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При цьому орендарі не мають відповідних договорів і вносять плату готівкою, що є порушенням закону. Вони не можуть довести, як довго вони живуть за цією адресою і скільки вони платять за оренду, йдеться у матеріалі.

МЗС Чехії висловило в зв'язку з цим протест і зажадало від російського посольства якомога швидше відкликати свого співробітника Александра Терентьєва, який брав плату від наймачів житла і звинувачується в застосуванні до них фізичного насильства.