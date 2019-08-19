Танкер, що розпалив суперечку між Іраном і Заходом, покинув Гібралтар

Іранський танкер, що потрапив у епіцентр суперечки між Тегераном і Заходом, покинув Гібралтар у неділю ввечері.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це свідчать дані морських перевезень.

Читайте також Гібралтар відмовив США у арешті іранського танкера

Танкер покинув Гібралтар за кілька годин після того, як британська територія відхилила запит США на подальше затримання судна.

Британські королівські морські піхотинці затримали судно в Гібралтарі у липні за підозрою в тому, що воно везло нафту в Сирію в обхід санкцій ЄС. Це викликало серію подій, які посилили напруженість на міжнародних маршрутах транспортування нафти через Перську затоку.

Танкер The Grace 1, перейменований на Adrian Darya 1, підняв якір біля Гібралтару близько 11-ї години вечора в неділю, згідно з даними Refinitiv.

Читайте також У США видали ордер на арешт супертанкера Ірану

15 серпня Верховний суд Гібралтару дозволив танкеру Grace 1 залишити британську територію, а вже 16 серпня федеральний суд у Вашингтоні видав ордер на його арешт.

Вашингтон намагався арештувати Grace 1 на тій підставі, що воно пов'язане з Іранським корпусом ісламської революційної гвардії (IRGC), визнаним терористичною організацією, та звинуваченнями в фінансових махінаціях, фінансуванні тероризму та відмиванні грошей.

Втім у неділю, 18 серпня, Гібралтар відхилив запит США, пояснивши це тим, що пов'язаний із законодавством Європейського союзу.