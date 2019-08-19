Танкер, который разжег спор между Ираном и Западом, покинул Гибралтар
Иранский танкер, оказавшийся в эпицентре спора между Тегераном и Западом, покинул Гибралтар в воскресенье вечером.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом свидетельствуют данные морских перевозок.
Танкер прошел Гибралтар через несколько часов после того, как британская территория отклонила запрос США на дальнейшее задержание судна.
Британские королевские морские пехотинцы задержали судно в Гибралтаре в июле по подозрению в том, что оно везло нефть в Сирию в обход санкций ЕС. Это вызвало серию событий, которые усилили напряженность на международных маршрутах транспортировки нефти через Персидский залив.
Танкер The Grace 1, переименованный в Adrian Darya 1, поднял якорь у Гибралтара около 11 часов вечера в воскресенье, по данным Refinitiv.
15 августа Верховный суд Гибралтара позволил танкеру Grace 1 оставить британскую территорию, а уже 16 августа федеральный суд в Вашингтоне выдал ордер на его арест.
Вашингтон пытался арестовать Grace 1 на том основании, что оно связано с Иранским корпусом исламской революционной гвардии (IRGC), признанным террористической организацией, и обвинениями в финансовых махинациях, финансировании терроризма и отмывании денег.
Впрочем, в воскресенье, 18 августа, Гибралтар отклонил запрос США, объяснив это тем, что связан с законодательством Евросоюза.