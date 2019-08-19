Танкер, который разжег спор между Ираном и Западом, покинул Гибралтар

Иранский танкер, оказавшийся в эпицентре спора между Тегераном и Западом, покинул Гибралтар в воскресенье вечером.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом свидетельствуют данные морских перевозок.

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Танкер прошел Гибралтар через несколько часов после того, как британская территория отклонила запрос США на дальнейшее задержание судна.

Британские королевские морские пехотинцы задержали судно в Гибралтаре в июле по подозрению в том, что оно везло нефть в Сирию в обход санкций ЕС. Это вызвало серию событий, которые усилили напряженность на международных маршрутах транспортировки нефти через Персидский залив.

Танкер The Grace 1, переименованный в Adrian Darya 1, поднял якорь у Гибралтара около 11 часов вечера в воскресенье, по данным Refinitiv.

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15 августа Верховный суд Гибралтара позволил танкеру Grace 1 оставить британскую территорию, а уже 16 августа федеральный суд в Вашингтоне выдал ордер на его арест.

Вашингтон пытался арестовать Grace 1 на том основании, что оно связано с Иранским корпусом исламской революционной гвардии (IRGC), признанным террористической организацией, и обвинениями в финансовых махинациях, финансировании терроризма и отмывании денег.

Впрочем, в воскресенье, 18 августа, Гибралтар отклонил запрос США, объяснив это тем, что связан с законодательством Евросоюза.