Гібралтар відмовив США у арешті іранського танкера

Гібралтар у неділю відхилив запит США щодо арешту іранського танкера Grace 1.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, Гібралтар пояснив це тим, що пов'язаний із законодавством Європейського союзу.

Федеральний суд у Вашингтоні в п'ятницю видав ордер на арешт танкера, що перевозить нафту і майже 1 млн доларів. Британські королівські морські піхотинці затримали судно в Гібралтарі у липні за підозрою в тому, що воно везло нафту в Сирію в обхід санкцій ЄС.

Читайте також Гібралтар вирішив відпустити затриманий іранський танкер

"Неможливість центрального органу виконати ордер є результатом дії законодавства Європейського союзу і відмінностей у режимах санкцій, що застосовуються щодо Ірану в ЄС і США", - йдеться в заяві уряду Гібралтара.

"Режим санкцій ЄС проти Ірану, який застосовується у Гібралтарі, набагато вужчий, ніж в США", - додали у заяві.

15 серпня Верховний суд Гібралтару дозволив танкеру Grace 1 залишити британську територію, однак судно досі залишається там.

Вашингтон намагається арештувати Grace 1 на тій підставі, що воно пов'язане з Іранським корпусом ісламської революційної гвардії (IRGC), визнаним терористичною організацією, та звинуваченнями в фінансових махінаціях, фінансуванні тероризму та відмиванні грошей.