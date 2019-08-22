Туск та Зеленський проведуть переговори перед самітом G7

У четвер 22 серпня заплановані телефонні переговори президента Європейської ради Дональда Туска та президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" із посиланням на дипломатичне джерело.

Політики поспілкуються напередодні саміту G7, що пройде вихідними у французькому місті Біарріц. Домовленість про телефонну розмову Зеленського та Туска пов'язана із тим, що під час саміту обговорюватимуть також ситуацію в Україні.

"Розмова планується, має відбутись сьогодні (у четвер)", - запевнив, зокрема, співрозмовник видання.

Як повідомлялося, на саміті в Біарріці лідери "Групи семи" обговорять відносини з Росією і ситуацію в Україні. У вівторок президент США заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби була висловлена така пропозиція.

Під час зустрічі Макрона і Путіна в понеділок президент Франції заявив, що повернення до формату G8 і "реанімації" відносин між Росією та ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

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