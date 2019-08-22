Туск и Зеленский проведут переговоры перед саммитом G7

В четверг, 22 августа запланированы телефонные переговоры президента Европейского совета Дональда Туска и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на дипломатический источник.

Политики пообщаются накануне саммита G7, который пройдет в выходные во французском городе Биарриц. Договоренность о телефонном разговоре Зеленского и Туска связана с тем, что во время саммита обсудят также ситуацию в Украине.

"Разговор планируется, должен состояться сегодня (в четверг)", - заверил, в частности, собеседник издания.

Напомним, на саммите в Биаррице лидеры "Группы семи" обсудят отношения с Россией и ситуацию в Украине. Во вторник президент США заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.

Во время встречи Макрона и Путина в понедельник президент Франции заявил, что возвращение к формату G8 и "реанимация" отношений между Россией и ЕС зависят от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

Читайте также: "Семерка", что не станет "восьмеркой": почему идея вернуть Россию в G7 – угроза, но не катастрофа.