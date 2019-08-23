Зеленський зідзвонився з Туском перед самітом G7

Президент Володимир Зеленський у четвер, 22 серпня, напередодні саміту G7 провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Дональдом Туском.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі глави держави.

За інформацією служби, Туск підтримав занепокоєння президента України у зв’язку із заявами про можливість повернення Росії до "Групи семи".

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Володимир Зеленський закликав Європейський Союз виявити рішучу позицію стосовно неможливості повернення РФ до "Сімки" без усунення причин, через які Росію з неї було свого часу виключено, – окупації Криму та агресії на Донбасі.

Дональд Туск запевнив українського лідера у незмінності спільної позиції ЄС щодо солідарності з Україною та пообіцяв, що відстоюватиме таку позицію під час саміту "Сімки" 24-26 серпня у Франції, пише пресслужба.

Крім того, Зеленський направив усім лідерам країн G7 окремі письмові звернення із закликом і надалі посилювати свою підтримку України.

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Як повідомлялося, на саміті в Біарріці лідери "Групи семи" обговорять відносини з Росією і ситуацію в Україні. У вівторок президент США заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби була висловлена така пропозиція.

Німеччина, Франція і Велика Британія відкинули пропозицію президента США Дональда Трампа про повернення Росії до країн G8.

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