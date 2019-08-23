Зеленский созвонился с Туском перед саммитом G7

Президент Владимир Зеленский в четверг, 22 августа, накануне саммита G7 провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По информации службы, Туск поддержал беспокойство президента Украины в связи с заявлениями о возможности возвращения России в "Группу семи".

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Владимир Зеленский призвал Европейский Союз выявить решительную позицию о невозможности возвращения РФ в "Семерку" без устранения причин, по которым Россию с нее было свое время исключено, - оккупации Крыма и агрессии на Донбассе.

Дональд Туск заверил украинского лидера в неизменности общей позиции ЕС о солидарности с Украиной и пообещал, что будет отстаивать такую ​​позицию во время саммита "Семерки" 24-26 августа во Франции, пишет пресс-служба.

Кроме того, Зеленский направил всем лидерам стран G7 отдельные письменные обращения с призывом и в дальнейшем усиливать свою поддержку Украине.

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Напомним, на саммите в Биаррице лидеры "Группы семи" обсудят отношения с Россией и ситуацию в Украине. Во вторник президент США заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.

Германия, Франция и Великобритания отвергли предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России в страны G8.

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