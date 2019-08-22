Джонсон пообіцяв Зеленському не підтримати повернення РФ на саміті G7

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон запевнив президента Зеленського у тому, що на саміті G7 у Франції буде відстоювати позицію неможливості відновлення членства РФ у G7, доки Росія продовжує агресію проти України.

Як повідомили в пресслужбі президента України, про це йшлося у телефонній розмові Зеленського і Джонсона в четвер, пише "Європейська правда".

Зазначається, що під час розмови "було наголошено на неможливості відновлення членства РФ у G7, доки Росія систематично порушує норми міжнародного права та підриває європейську й світову безпеку".

"Співрозмовники погодились, що в умовах агресії РФ, що триває в Україні, окупації Криму та невиконання Росією Мінських домовленостей неможливо говорити про повернення РФ на міжнародний майданчик, де вирішуються глобальні проблеми.

Володимир Зеленський отримав запевнення, що така чітка позиція буде продемонстрована у ході чергового саміту "Сімки", який відбудеться 24-26 серпня у Франції", - йдеться у повідомленні офісу глави держави.

Джонсон також запросив Зеленського відвідати Британію з офіційним візитом і привітав Зеленського з Днем Незалежності та побажав успіхів і процвітання народові України.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що повернення Росії до "Групи восьми" можливе лише за умови повернення Україні окупованого Криму, припинення війни на Донбасі і звільнення українських політв'язнів і моряків.

У вівторок президент США заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби була висловлена така пропозиція.

Німеччина, Франція і Велика Британія відкинули пропозицію президента США Дональда Трампа про повернення Росії до країн G8.

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