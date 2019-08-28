Петиція проти призупинення роботи парламенту Британії набрала 500 000 підписів за півдня

Петиція проти рішення прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона призупинити роботу парламенту зібрала понад 500 000 підписів протягом декількох годин.

Як повідомляє "Європейська правда", петиція розміщена на сайті британського парламенту.

Петиція набрала пів мільйона підписів в середу близько 18:00. Уряд зобов'язаний відповісти на кожну петицію, що набрала 10 тисяч голосів, однак не зобов'язаний погоджуватися з вимогами.

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Крім того, в разі перевищення порогу в 100 000 підписів, парламент проводить дебати із зазначеного питання, правда, в основному вони мають символічний характер.

На початку цього року петиція, яка закликає зупинити Brexit, отримала рекордні 6,1 мільйона підписів.

Нагадаємо, Борис Джонсон попросив британську королеву Єлизавету II призупинити роботу парламенту в період з 9 вересня по 14 жовтня, щоб депутати не змогли перешкодити йому вийти з ЄС без угоди з Брюсселем. Королева погодилася зробити це.

Раніше повідомлялося, що британські опозиційні партії спробують прийняти закон, який змусить прем'єр-міністра Бориса Джонсона домагатися відстрочки виходу Британії з ЄС і допоможе запобігти виходу без угоди в кінці жовтня.