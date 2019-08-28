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Петиция против приостановки работы парламента Британии набрала 500 000 подписей за полдня

Среда, 28 августа 2019, 19:18

Петиция против решения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона приостановить работу парламента собрала более 500 000 подписей в течение нескольких часов.

Как сообщает "Европейская правда", петиция размещена на сайте британского парламента.

Петиция набрала полмиллиона подписей незадолго в среду около 18:00. Правительство обязано ответить на каждую петицию, набравшую 10 тысяч голосов, однако не обязано соглашаться с требованиями.

Кроме того, в случае превышения порога в 100 000 подписей, парламент проводит дебаты по указанному вопросу, правда, в основном они носят символический характер.

В начале этого года петиция, призывающая остановить Brexit, получила рекордные 6,1 миллиона подписей.

Напомним, Джонсон попросил британскую королеву Елизавету II приостановить работу парламента в период с 9 сентября по 14 октября, чтобы депутаты не смогли помешать ему выйти из ЕС без сделки с Брюсселем. Королева согласилась сделать это.

Ранее сообщалось, что британские оппозиционные партии попытаются принять закон, который заставит премьер-министра Бориса Джонсона добиваться отсрочки выхода Британии из ЕС и поможет предотвратить выход без соглашения в конце октября.

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Brexit Великобритания
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