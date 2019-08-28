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Трамп підтримав Джонсона на тлі його пропозиції призупинити роботу парламенту заради Brexit

Середа, 28 серпня 2019, 19:01

Президент США Дональд Трамп підтримав прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона і висловив впевненість, що той зможе втриматися на своїй посаді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав в Twitter.

"Лідеру британської Лейбористської партії Джеремі Корбіну буде дуже складно домогтися вотуму недовіри новому прем'єр-міністру Борису Джонсону, особливо з урахуванням того, що Борис - якраз те, що потрібно Британії, і він чудово себе покаже. Люблю Британію", - написав Трамп.

Свою заяву Трамп зробив на тлі того, що Джонсон попросив британську королеву Єлизавету II призупинити роботу парламенту в період з 9 вересня по 14 жовтня, щоб депутати не змогли перешкодити йому вийти з ЄС без угоди з Брюсселем. Королева погодилася зробити це.

Лідер лейбористів назвав призупинення роботи парламенту неприйнятним і пообіцяв, що депутати після виходу з літніх канікул 4 вересня спробують висловити вотум недовіри главі уряду.

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Brexit Трамп
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