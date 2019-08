Трамп підтримав Джонсона на тлі його пропозиції призупинити роботу парламенту заради Brexit

Президент США Дональд Трамп підтримав прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона і висловив впевненість, що той зможе втриматися на своїй посаді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав в Twitter.

"Лідеру британської Лейбористської партії Джеремі Корбіну буде дуже складно домогтися вотуму недовіри новому прем'єр-міністру Борису Джонсону, особливо з урахуванням того, що Борис - якраз те, що потрібно Британії, і він чудово себе покаже. Люблю Британію", - написав Трамп.

Would be very hard for Jeremy Corbyn, the leader of Britain’s Labour Party, to seek a no-confidence vote against New Prime Minister Boris Johnson, especially in light of the fact that Boris is exactly what the U.K. has been looking for, & will prove to be “a great one!” Love U.K.