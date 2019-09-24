Меркель: промислово розвинені країни відповідальні за зміни клімату

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявляє, що основна відповідальність за боротьбу проти змін клімату лежить на промислово розвинених країнах світу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW, про це вона сказала під час відкриття саміту ООН з питань зміни клімату у Нью-Йорку у понеділок, 23 вересня.

"Промислово розвинені країни є причиною нагрівання Землі. А страждають переважно країни, що розвиваються", - наголосила глава німецького уряду.

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Тому, за словами Меркель, розвинені країни зобов'язані за допомогою грошей та технологій забезпечити зупинення нагрівання температури на Землі.

"Ми усі почули сигнал від молоді", - зауважила німецька канцлерка. Вона повідомила, що ФРН вдвічі збільшить виділення коштів на боротьбу зі змінами клімату у порівнянні з 2014 роком - з двох до чотирьох мільярдів євро.

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Вона також наголосила, що ухвалений нещодавно її урядом пакет заходів з метою захисту клімату стане початком "глибинних змін" у Німеччині.

Нагадаємо, уряд Німеччини досяг угоди щодо широкого кліматичного пакету заходів, який передбачає до 2030 року не менше 100 мільярдів євро на охорону навколишнього середовища.