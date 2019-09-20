Мільйони людей у світі вийшли на кліматичні протести

У п’ятницю мільйони людей по всьому світу беруть участь у глобальному кліматичному страйку з закликом до урядів вжити заходів для боротьби з кліматичною кризою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

Чимало з учасників страйку є дітьми, які пропустили заради нього школу після аналогічної події в березні, яка залучила величезну кількість людей.

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Демонстрації стартували з Австралії, де учасники страйку вийшли на вулиці 110 міст і селищ, включаючи Сідней і столицю країни Канберру.

Демонстранти закликали свою країну, найбільшого в світі експортера вугілля і скрапленого природного газу, вжити рішучіших заходів для скорочення викидів парникових газів.

Демонстрація в Нікосії, Кіпр

Протести частково натхненні шведською активісткою-підлітком Гретою Тунберг, яка протягом минулого року організовувала щотижневі демонстрації під назвою "П'ятниці за майбутнє", закликаючи світових лідерів активізувати свої зусилля по боротьбі зі зміною клімату.

Сотні мітингів пройшли по всій Європі, в тому числі в Чехії, Німеччині, Великій Британії та Польщі.

Марш у Стокгольмі, Швеція

У Берліні, за словами організаторів, 80 тисяч осіб зібралися перед столичними Бранденбурзькими воротами.

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У столиці Фінляндії Гельсінкі людина, одягнена в костюм Санта-Клауса, стояла біля будівлі парламенту з табличкою: "Мій будинок горить, мій олень не вміє плавати".

Менші протести відбулися в Азії, зокрема в Японії, Південній Кореї, Філіппінах, Гонконзі і Індії.

Подальші мітинги заплановані пізніше в п'ятницю в Сполучених Штатах, де, за словами організаторів, очікується понад 800 заходів.