Макрон порадив борцям зі зміною клімату їхати протестувати до Польщі

Президент Франції Еммануель Макрон порадив молодим людям, які виступають за додаткові заходи для боротьби зі зміною клімату, їхати протестувати в Польщу, яка "все блокує".

Про це він заявив газеті Le Parisien на шляху до Нью-Йорка перед участю в мінісаміті ООН з питань клімату, повідомляє "Європейська правда".

"Правда полягає в тому, що хтось один блокує все, і йдеться про Польщу", - сказав Макрон.

"Моя мета полягає в тому, що переконати інші країни рухатися вперед. І я заохочую молодих людей, які виходять на мітинги в Європі, щоб змусити свої країни до конкретних заходів: їдьте до Польщі! Допоможіть мені зрушити тих, чию думку я самостійно змінити не можу", - заявив президент Франції.

За його словами, процес зменшення викидів парникових газів у Європі міг би бути швидшим.

Зазначається, що Євросоюз хотів стати спільнотою, що має нульовий баланс парникових газів в 2050 році, але цей порядок денний не знайшов підтримки усіх держав-членів. На червневому саміті в Брюсселі проти цього виступили чотири держави: Польща, Чехія, Угорщина та Естонія.