Уряд Німеччини домовився про угоду із захисту клімату, витратять 100 млрд євро
Уряд Німеччини досяг угоди щодо широкого кліматичного пакету заходів, який передбачає до 2030 року не менше 100 мільярдів євро на охорону навколишнього середовища.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Переговори урядової коаліції щодо угоди тривали понад 18 годин. В результаті було схвалено угоду, що охоплює низку заходів, від боротьби зі шкідливими викидами в енергетичному та промисловому секторах, до стимулів для розвитку електромобілів або громадського транспорту.
Згідно з планом, ціни на авіаквитки будуть рости, а квитки на поїзди стануть дешевшими. Близько 86 мільярдів євро буде вкладено в залізничну інфраструктуру.
Також буде надано фінансування для тестування нових способів спонукати більше людей користуватися громадським транспортом, таких як річні квитки за 365 євро.
"До 2030 року для захисту клімату і переходу до енергоресурсів буде надано загалом...тризначне число в мільярдах євро", - йдеться в короткому огляді плану.
Уряд заявив, що інвестиції не вплинуть на його плани зі збереження збалансованості бюджету, а, навпаки, допоможуть "підтримати економіку".
На електростанції в Німеччині припадає близько 2% світових викидів, які є причиною нагрівання атмосфери Землі, танення льодовиків, підвищення рівня моря. Німеччина цього року вже оголосила про відмову від вугілля до 2038 року, але зіткнулася з місцевим опором з боку шахтарських регіонів.
Паралельно з засіданням уряду в центрі Берліна проходила демонстрація, присвячена захисту клімату, в якій брали участь понад 100 тисяч осіб.