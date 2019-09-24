Меркель: промышленно развитые страны ответственны за изменения климата

Канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что основная ответственность за борьбу с изменениями климата лежит на промышленно развитых странах мира.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW, об этом она сказала во время открытия саммита ООН по вопросам изменения климата в Нью-Йорке в понедельник, 23 сентября.

"Промышленно развитые страны являются причиной нагревания Земли. А страдают преимущественно развивающиеся страны", - подчеркнула глава немецкого правительства.

Читайте также Миллионы людей в мире вышли на климатические протесты

Поэтому, по словам Меркель, развитые страны обязаны с помощью денег и технологий обеспечить остановку нагрева температуры на Земле.

"Мы все услышали сигнал от молодежи", - отметила немецкий канцлер. Она сообщила, что ФРГ вдвое увеличит выделение средств на борьбу с изменениями климата по сравнению с 2014 годом - с двух до четырех миллиардов евро.

Читайте также Макрон посоветовал борцам с изменением климата ехать протестовать в Польшу

Она также отметила, что принятый недавно ее правительством пакет мер по защите климата станет началом "глубинных перемен" в Германии.

Напомним, правительство Германии достиг соглашения по широкому климатического пакета мер, который предусматривает к 2030 году не менее 100 млрд евро на охрану окружающей среды.