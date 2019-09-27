Bellingcat: вбивця чеченця у Берліні діяв за підтримки російської влади

Вбивство громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі у Берліні було спланованою операцією, а виконавець діяв за активної підтримки держави Росія.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільному розслідуванні Bellingcat, The Insider, Dossier Center і Spiegel Online.

23 серпня Хангошвілі застрелили з близької відстані в парку Берліна, поки 40-річний громадянин Грузії прямував до мечеті. Вбивця втік на велосипеді, але був затриманий поліцією, коли перехожі повідомили, що він кинув перуку та пістолет у річку.

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У Bellingcat повідомили, що в процесі розслідування отримані переконливі докази того, що підозрюваний - чию реальну особу досі не встановили - подорожував до Берліна під вигаданою особистістю "при активній підтримці російської держави, яка створила всебічний, давній паперовий слід для цієї вигаданої персони для того, щоб допомогти йому отримати необхідні документи про подорожі та страхування, і - головне - шенгенську візу".

"Ці висновки виключають гіпотезу про те, що це була організована злочинність чи навіть напівофіційна операція, яка отримала лише обмежену підтримку окремих корупціонерів", - йдеться у повідомленні.

За їхніми даними, підозрюваний у злочині спочатку виїхав з Москви в Париж, а потім до Варшави, де протягом п'яти днів винаймав кімнату в готелі. За цей час він з'їздив в Берлін, що вказує на його намір повернутися до Варшави після берлінської операції.

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У публікації Spiegel наводиться фотокопія анкети "Вадима Соколова", згідно з якою чоловік, якому 49 років, отримав російський індивідуальний номер платника податків тільки в липні 2019 року.

Німецьке видання також вказує, що за адресою, за якою нібито мешкає "Соколов", людину з таким прізвищем ніхто не знає. Крім цього, автори доповіді стверджують, що телефон місця роботи "Соколова" - ЗАТ "Руст", про яке повідомлялося в пакеті документів для отримання шенгенської візи, повністю збігається з номером компанії, якою володіє Міністерство оборони РФ.

У доповіді відкидається припущення, що "Соколов" і колишній майор поліції Володимир Степанов, який відбуває 24-річний термін в Росії, - одна і та сама особа, як вважалося раніше. "Джерело підтвердило, що, за даними на середину вересня 2019 року, Степанов все ще відбуває термін", - пишуть автори.

Німецька влада офіційно не звинувачувала Кремль у причетності до злочину.

США вважають замовником вбивства Росію і впевнені, що виконавець отримав паспорт на ім'я Соколова за сприяння влади.

Кремль заявив, що вбивство не мало нічого спільного з російською державою або її офіційними відомствами.

Хангошвілі воював у другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Він був польовим командиром і близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова.