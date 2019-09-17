Росіянин не дає свідчень у справі про вбивство чеченця у Берліні - ЗМІ

Росіянин, якого затримали у Берліні за підозрою у вбивстві колишнього чеченського командира, не сказав жодного слова слідчим протягом більш ніж трьох тижнів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише британське видання The Guardian.

Прес-секретар прокуратури Берліна заявив, що підозрюваний досі не давав свідчень під час допиту і "поводився як професіонал".

Він також повідомив, що після затримання із росіянином контактувало посольство РФ.

Вважається, що підозрюваний застрелив Зелімхана Хангошвілі з близької відстані в парку Берліна, поки 40-річний громадянин Грузії прямував до мечеті. Він втік на велосипеді, але був затриманий поліцією, коли перехожі повідомили, що він кинув перуку та пістолет у річку.

Спільне розслідування Der Spiegel, Bellingcat та Insider встановило, що номер паспорта, який використовується підозрюваним, може бути пов’язаний із підрозділом Міністерства внутрішніх справ РФ, яке раніше видавало документи співробітникам російської військової розвідки.

Німецька влада офіційно не звинувачувала Кремль у причетності до злочину.

США вважають замовником вбивства Росію і впевнені, що виконавець отримав паспорт на ім'я Соколова за сприяння влади.

Кремль заявив, що вбивство не мало нічого спільного з російською державою або її офіційними відомствами.