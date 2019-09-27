Bellingcat: убийца чеченца в Берлине действовал при поддержке российских властей

Убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине было спланированной операцией, а исполнитель действовал при активной поддержке государства Россия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat, The Insider, Dossier Center и Spiegel Online.

23 августа Хангошвили застрелили с близкого расстояния в парке Берлина, когда 40-летний гражданин Грузии направлялся в мечеть. Убийца пытался скрылся на велосипеде, но был задержан полицией, когда прохожие сообщили, что он бросил парик и пистолет в реку.

В Bellingcat сообщили, что в ходе расследования получены убедительные доказательства того, что подозреваемый - чью реальную личность до сих пор не установили - путешествовал в Берлин под вымышленной фамилией "при активной поддержке российского государства, создавшего всесторонний, давний бумажный след для этой вымышленной персоны для того, чтобы помочь ему получить необходимые документы о путешествиях и страхование, и - главное - шенгенскую визу".

По их данным, подозреваемый в преступлении сначала выехал из Москвы в Париж, а затем в Варшаву, где в течение пяти дней снимал комнату в отеле. За это время он съездил в Берлин, что указывает на его намерение вернуться в Варшаву после берлинской операции.

"Эти выводы исключают гипотезу о том, что это была организованная преступность или даже полуофициальная операция, которая получила лишь ограниченную поддержку отдельных коррупционеров", - говорится в сообщении.

В публикации Spiegel приводится фотокопия анкеты "Вадима Соколова", согласно которой, человек, которому 49 лет, получил российский индивидуальный номер налогоплательщика только в июле 2019 года.

Немецкое издание также указывает, что по адресу, по которому якобы живет "Соколов", человека с такой фамилией никто не знает. Кроме этого, авторы доклада утверждают, что телефон места работы "Соколова" - ЗАО "Руст", о котором сообщалось в пакете документов для получения шенгенской визы, полностью совпадает с номером компании, которой владеет Министерство обороны РФ.

В докладе отвергается предположение, что "Соколов" и бывший майор полиции Владимир Степанов, отбывающий 24-летний срок в России - одно и то же лицо, как считалось ранее. "Источник подтвердил, что, по данным на середину сентября 2019 года, Степанов все еще отбывает срок", - пишут авторы.

Немецкие власти официально не обвиняла Кремль в причастности к преступлению.

США считают заказчиком убийства Россию и уверены, что исполнитель получил при содействии властей.

Кремль заявил, что убийство не имело ничего общего с российским государством или его официальными ведомствами.

Хангошвили воевал во второй чеченской войне против российских войск на Северном Кавказе в 2001-2005 годах. Он был полевым командиром и близким союзником чеченского президента Аслана Масхадова.