У Білому домі підготували Трампу стратегію реагування на загрозу імпічменту

Провідні помічники Білого дому планують представити президенту США Дональду Трампу широкомасштабну стратегію реагування на зростаючу загрозу імпічменту.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо NBC News від двох джерел, ознайомлених із питанням.

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Джерела стверджують, що вже в понеділок команда Білого дому, зокрема, виконуючий обов'язки глави Білого дому Мік Малвейні і адвокат Білого дому Пет Чіполлоне, представлять президенту план дій зі швидкого реагування.

У Білому домі зростає усвідомлення того, що Трампу необхідна допомога у вигляді скоординованої юридичної, політичної і комунікаційної відповіді, оскільки зараз він стикається із найбільшою загрозою для його президентства.

Сам Трамп під час виступу за зачиненими дверима перед дипломатами в ООН заявив, що "ми перебуваємо на війні". Деякі помічники порівнюють зусилля щодо реагування на скандал із "воєнним кабінетом", створеним за правління Клінтона.

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Нагадаємо, Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

З тексту розмови випливає, що Трамп наполягав на тому, щоб Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.

Після цього був опублікований текст скарги, в якому вказується, що чиновники Білого дому намагалися закрити доступ до стенограми телефонної розмови Трампа з Зеленським.

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