В Белом доме подготовили Трампу стратегию реагирования на угрозу импичмента

Ведущие помощники Белого дома планируют представить президенту США Дональду Трампу широкомасштабную стратегию реагирования на растущую угрозу импичмента.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно NBC News от двух источников, знакомых с вопросом.

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Источники утверждают, что уже в понедельник команда Белого дома, в частности, исполняющий обязанности главы Белого дома Мик Малвейни и адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне, представят президенту план действий по быстрому реагированию.

В Белом доме растет осознание того, что Трампу необходима помощь в виде скоординированного юридического, политического и коммуникационного ответа, поскольку сейчас он сталкивается с наибольшей угрозой для его президентства.

Сам Трамп во время выступления за закрытыми дверями перед дипломатами в ООН заявил, что "мы находимся на войне". Некоторые помощники сравнивают усилия по реагированию на скандал с "военным кабинетом", созданным при правлении Клинтона.

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Ранее Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Из текста разговора следует, что Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

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