Трамп пропонує арешт голови комітету розвідки за "зраду"
Президент США Дональд Трамп 30 вересня посилив свої атаки проти законодавця, який очолює розслідування щодо імпічменту проти нього, запропонувавши заарештувати за "зраду" голову комітету з розвідки Палати представників Адама Шиффа.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Шифф незаконно вигадав ФЕЙКову і жахливу заяву, вдавши, що вона є моєю і є найважливішою частиною моєї розмови з українським президентом, і прочитав її вголос перед Конгресом та американським народом. Це не має стосунку до того, що я сказав під час дзвінка. Арешт за зраду?", - написав Трамп у своєму дописі у Twitter.
Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче зустрітися з неназваним співробітником спецслужб, який написав скаргу на його телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Трамп каже, що так званий "інформатор" представив бесіду із Зеленським абсолютно неточно і обманним чином.
Він також заявив, що хотів би зустрітися з тими, хто передавав інформацію співробітникові спецслужб. Трамп називає це шпигунством.
Нагадаємо, Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
Із тексту розмови випливає, що Трамп наполягав на тому, щоб Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.
Після цього був опублікований текст скарги, в якому вказується, що чиновники Білого дому намагалися закрити доступ до стенограми телефонної розмови Трампа з Зеленським.
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