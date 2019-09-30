Трамп угрожает арестом председателю комитета по разведке за "измену"

Президент США Дональд Трамп 30 сентября усилил свои атаки против законодателя, который возглавляет расследование по импичменту против него, предложив арестовать за "измену" председателя комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Шифф незаконно выдумал фейковое и ужасное заявление, представив это так, что якобы оно является моим, будучи важнейшей частью моего разговора с украинским президентом, и прочитал его вслух перед Конгрессом и американским народом. Это не имеет отношения к тому, что я сказал во время звонка. Арест за измену?", - написал Трамп в своей заметке в Twitter.

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Напомним, Трамп заявил, что хочет встретиться с неназванным сотрудником спецслужб, который написал жалобу на его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп говорит, что так называемый "информатор" представил беседу с Зеленским абсолютно неточно и обманным образом.

Он также заявил, что хотел бы встретиться с теми, кто передавал информацию сотруднику спецслужб. Трамп называет это шпионажем.

Напомним, в опубликованном тексте жалобы указывается, что чиновники Белого дома пытались закрыть доступ к стенограмме телефонного разговора Трампа с Зеленским.

Ранее Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Из текста разговора следует, что Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

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