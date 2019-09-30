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Трамп хоче зустрітися з інформатором, який написав скаргу на розмову з Зеленським

Понеділок, 30 вересня 2019, 10:18

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче зустрітися з неназваним співробітником спецслужб, який написав скаргу на його телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав в Twitter.

"Як і кожен американець, я заслуговую зустрічі зі своїм обвинувачем, особливо коли цей обвинувач, так званий "інформатор", представив прекрасну бесіду з іноземним лідером абсолютно неточно і обманним чином. Тоді Шифф (глава сенатського Комітету з розвідки, - ред.) вигадав, що я насправді сказав, обдуривши Конгрес", - написав Трамп.

Він також заявив, що хотів би зустрітися з тими, хто передавав інформацію співробітникові спецслужб.

"Я хочу зустрітися не тільки з моїм обвинувачем, який представив інформацію з других і третіх рук, а й з людиною, яка незаконно передала цю інформацію "інформатору", яка була значною мірою невірною. Ця людина шпигувала за президентом США? Великі наслідки!", - додав він.

Нагадаємо, Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

Із тексту розмови випливає, що Трамп наполягав на тому, щоб Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.

Після цього був опублікований текст скарги, в якому вказується, що чиновники Білого дому намагалися закрити доступ до стенограми телефонної розмови Трампа з Зеленським.

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Імпічмент Трампа Зеленський
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