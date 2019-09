Трамп хоче зустрітися з інформатором, який написав скаргу на розмову з Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче зустрітися з неназваним співробітником спецслужб, який написав скаргу на його телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав в Twitter.

"Як і кожен американець, я заслуговую зустрічі зі своїм обвинувачем, особливо коли цей обвинувач, так званий "інформатор", представив прекрасну бесіду з іноземним лідером абсолютно неточно і обманним чином. Тоді Шифф (глава сенатського Комітету з розвідки, - ред.) вигадав, що я насправді сказав, обдуривши Конгрес", - написав Трамп.

Like every American, I deserve to meet my accuser, especially when this accuser, the so-called “Whistleblower,” represented a perfect conversation with a foreign leader in a totally inaccurate and fraudulent way. Then Schiff made up what I actually said by lying to Congress......