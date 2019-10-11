Президент Фінляндії: Росія може отримати вигоду від дій Туреччини в Сирії

Вторгнення Туреччини в північну Сирію створить можливості для отримання вигоди, зокрема, для Росії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Yle, про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

Фінляндія не видаватиме нових ліцензій на експорт зброї до Туреччини. Рішення 11 жовтня ухвалила міністерська комісія з питань зовнішньої політики і політики безпеки, очолювана президентом.

За словами Нііністьо, від нападу Туреччини дехто страждає, а дехто - отримує вигоду.

"Можливості для отримання вигоди є, ймовірно, у Сирії та Ірану, навіть у Росії", - зазначив він.

Нііністьо не вірить в те, що атака Туреччини заспокоїть ситуацію в регіоні: "Як це можливо, поки з неба летять бомби? Звичайно, це все лише ускладнить".

Напад Туреччини на Сирію посилить і без того загострену ситуацію на Близькому Сході і призведе до нової хвилі біженців, вважає Нііністьо. Напад також ставить НАТО в незвичайне положення, заявив президент Фінляндії.

За допомогою військової сили Туреччина має намір побудувати так звану зону безпеки на курдських територіях в Сирії. Там Анкара має намір в тому розміщувати людей, які втікають із Сирії. На думку президента Фінляндії, йдеться про депортацію населення.

"Туреччина, яка несе відповідальність за три мільйони біженців, які перебувають на її території, очевидно, зараз хоче позбутися них, перемістивши в так звану зону безпеки, яку, в свою чергу, збирається спершу відбити у курдів. У той же час курдське населення змушене тікати з рідних місць", - заявив президент.

Нагадаємо, Франція заявляє, що ЄС розгляне можливість введення санкцій проти Туреччини в зв'язку з її вторгненням в північну Сирію.

Анкара заявила в п'ятницю вранці, що до цього часу в її операції загинули 277 бойовиків. Загинув також один турецький солдат.

Операція спрямована проти "Демократичних сил Сирії" (SDF), в яких переважають курдські загони, що контролюють цей регіон країни. Анкара вважає більшість курдських підрозділів терористичними.

Туреччина планує переселити 2 мільйони сирійців у безпечну зону, розміщену в 30 км на території Сирії, що простягається від річки Євфрат до іракського кордону, включаючи місто Манбідж.