ЄС обговорить відповідь на дії Туреччині в Сирії, можливі санкції

Франція заявляє, що ЄС розгляне можливість введення санкцій проти Туреччини в зв'язку з її вторгненням в північну Сирію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Європейські країни і Єврокомісія засудили військовий наступ Туреччини на сирійські курдські сили, який розпочався в середу.

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Амелі де Моншалін, французька міністр у європейських справах, в п'ятницю вранці заявила, що потенційна відповідь на дії Туреччини буде обговорюватися "Європейською радою наступного тижня".

На питання про те, чи будуть розглядатися санкції проти Анкари, вона відповіла: "Очевидно, це питання взяте до розгляду".

Європейські лідери зустрінуться на саміті 17-18 жовтня. Міністри закордонних справ ЄС також збираються обговорити Туреччину і Сирію на зустрічі в понеділок.

Тим часом міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що вона запропонує ввести європейське ембарго на поставки зброї Туреччині на зустрічі міністрів закордонних справ у понеділок. Цю пропозицію підтримав шведський парламент в п'ятницю. Вторгнення "порушує міжнародне право", сказала вона.

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У четвер Норвегія та Фінляндія призупинили експорт зброї до Анкари.

Туреччина заявила в п'ятницю вранці, що до цього часу в її операції загинули 277 бойовиків. Загинув також один турецький солдат.

Операція спрямована проти "Демократичних сил Сирії" (SDF), в яких переважають курдські загони, що контролюють цей регіон країни. Анкара вважає більшість курдських підрозділів терористичними.

Туреччина планує переселити 2 мільйони сирійців у безпечну зону, розміщену в 30 км на території Сирії, що простягається від річки Євфрат до іракського кордону, включаючи місто Манбідж.