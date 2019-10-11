Президент Финляндии: Россия может получить выгоду от действий Турции в Сирии

Вторжение Турции в северную Сирию создаст возможности для получения выгоды, в частности, для России.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle, об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистьо.

Финляндия не будет выдавать новых лицензий на экспорт оружия в Турцию. Решение 11 октября приняла министерская комиссия по вопросам внешней политики и политики безопасности, возглавляемая президентом.

По словам Ниинистьо, от нападения Турции некоторые страдают, а некоторые - получает выгоду.

"Возможности для получения выгоды есть, вероятно, у Сирии и Ирана, даже у России", - отметил он.

Ниинистьо не верит в то, что атака Турции успокоит ситуацию в регионе: "Как это возможно, пока с неба летят бомбы? Конечно, это все только усложнит".

Нападение Турции на Сирию осложнит и без того обостренную ситуацию на Ближнем Востоке и приведет к новой волне беженцев, считает Ниинистьо. Наступление ставит НАТО в необычное положение, заявил президент Финляндии.

С помощью военной силы Турция намерена построить так называемую зону безопасности на курдских территориях в Сирии. Там Анкара намерена размещать людей, которые бегут из Сирии. По мнению президента Финляндии, речь идет о депортации населения.

"Турция, которая несет ответственность за три миллиона беженцев, находящихся на ее территории, очевидно, сейчас хочет освободиться от них, переместив в так называемую зону безопасности, которую, в свою очередь, собирается сначала отбить у курдов. В то же время курдское население вынуждено бежать из родных мест", - заявил президент.

Напомним, Франция заявляет, что ЕС рассмотрит возможность введения санкций против Турции в связи с ее вторжением в северную Сирию.

Анкара заявила в пятницу утром, что до сих пор в ее операции погибли 277 боевиков. Погиб также один турецкий солдат.

Операция направлена ​​против "Демократических сил Сирии" (SDF), в которых преобладают курдские отряды, контролирующие этот регион страны. Анкара считает большинство курдских подразделений террористическими.

Турция планирует переселить 2 миллиона сирийцев в безопасную зону, расположенную в 30 км на территории Сирии, простирается от реки Евфрат до иракской границы, включая город Манбидж.