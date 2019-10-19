Джонсон заявил, что не будет просить ЕС об отсрочке Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет вести переговоры с Евросоюзом об отсрочке Brexit.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во время выступления в парламенте.

"Я не буду вести переговоры об отсрочке с ЕС, и закон также не заставляет меня это делать", - сказал Джонсон, добавив, что он не "встревожен" решением депутатов.

Он пообещал представить на следующей неделе в парламенте законодательство, необходимое для реализации его сделки о выходе из ЕС.

Британские депутаты сегодня поддержали поправку о том, что соглашение с ЕС не будет утверждено до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС.

После этого голосования за соглашение с ЕС отложили до следующей недели.

Великобритания и Европейский Союз договорились о новом соглашении по Brexit только на этой неделе. Стороны сумели договориться о ключевой преграде и избежать "жесткой" границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Отметим, что в сентябре депутаты британского парламента приняли закон, который блокирует выход страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем 31 октября и заставляет премьера просить о новой отсрочке Brexit.